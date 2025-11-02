El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, aunque se mantendrá en un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas dispersas. Sin embargo, la mayor parte del día se presentará seco, con cielos cubiertos y temperaturas que se sentirán frescas debido a la alta humedad relativa, que rondará el 95% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 10 km/h, mientras que por la tarde se estabilizará en torno a los 4 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será fuerte, su presencia puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 8:08 y se ocultará a las 18:26.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.