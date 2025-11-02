El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Esta tendencia se mantendrá durante todo el día, lo que sugiere que la luz solar será escasa y que la atmósfera tendrá un aspecto grisáceo.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante estable, oscilando entre los 14 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 14 grados, mientras que por la tarde se elevarán ligeramente hasta los 16 grados. Esta variación moderada en la temperatura sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo nublado.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 77% y el 87% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para mantenerse cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un 10% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta hasta un 30% entre las 13 y las 19 horas, aunque se espera que cualquier precipitación sea ligera y esporádica. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuye nuevamente a cero.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave en las primeras horas, aumentando gradualmente en intensidad.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de llevar ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.