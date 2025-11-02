El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 70% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, hay un 40% de probabilidad de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que podría afectar a quienes se desplacen temprano. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que proporcionará un ambiente relativamente tranquilo.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. El orto se producirá a las 08:09 y el ocaso a las 18:27, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos adentramos en el otoño.

En resumen, Nigrán experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.