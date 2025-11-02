El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las primeras horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, aunque el cielo seguirá cubierto hasta la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 81% hacia la noche. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que se estabilizarán entre los 10 y 12 grados. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no se anticipan tormentas ni precipitaciones significativas después de las primeras horas del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque puede verse afectada brevemente por la lluvia ligera.

En resumen, el día en Mos será fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.