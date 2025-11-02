El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La previsión indica que la temperatura podría llegar a los 16 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la tarde. La combinación de nubes y temperaturas frescas sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, aunque algunos momentos de sol podrían asomarse entre las nubes.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 45% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará nuevamente, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias previstas son ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a un ambiente más tranquilo.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad y las nubes podrían generar momentos de niebla ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, aunque se recomienda precaución en las carreteras debido a la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas que variarán a lo largo del día. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.