El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes podrían experimentar algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frescura y posiblemente incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará principalmente del este a velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h en momentos puntuales.

El cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro a la monotonía del gris. A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La humedad comenzará a descender gradualmente, lo que podría hacer que la noche sea más llevadera.

En cuanto a la actividad al aire libre, se recomienda a los residentes de Mondariz que se preparen para un día húmedo y fresco. Aquellos que planeen salir deben considerar llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas del día. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia puede ser un inconveniente, no se anticipan condiciones severas.

En resumen, Mondariz vivirá un día de cielo cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y una alta humedad. La jornada se desarrollará con un ambiente tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que los que se aventuren al exterior deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.