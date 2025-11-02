El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 65% entre las 01:00 y las 07:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se prevé que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la tarde, el viento se moderará, manteniéndose en torno a los 8 km/h. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá en el cuadrante suroeste, lo que es característico de la región en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 08:00 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia será baja, no se descartan algunas lloviznas ligeras.

El ocaso se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no presentará condiciones climáticas extremas. Los habitantes de Moaña deberán prepararse para un día de abrigo, con la posibilidad de llevar paraguas por si acaso, aunque las lluvias no sean significativas. En resumen, un día típico de otoño en la costa gallega, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, aunque con un manto de nubes que cubre el cielo.

