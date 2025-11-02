El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% entre las 01:00 y las 07:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente algo frío, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá en un 25% entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un termómetro que podría marcar hasta 17 grados, lo que ofrecerá un respiro temporal del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Este viento suave podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se espera que el sol permanezca oculto.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Aunque la precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 0.1 mm, es recomendable que los residentes y visitantes de Meis lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 13 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, el día de hoy en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, fresco y con escasas posibilidades de lluvia, ideal para actividades en interiores o para quienes disfrutan de un ambiente tranquilo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.