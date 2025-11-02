El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, en Meaño, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados , siendo más baja en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se prevé que las nubes altas dominen el cielo, especialmente en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La probabilidad de precipitación es variable, con un 35% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 40% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros que no superan los 0.1 mm en las primeras horas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 18:00. El ocaso se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no presentará condiciones adversas significativas. Los habitantes de Meaño pueden prepararse para un día típico de otoño, con la posibilidad de disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.