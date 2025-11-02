El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.1 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es del 50% en las primeras horas, lo que sugiere que algunos residentes podrían experimentar un ligero chaparrón.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias tenderán a cesar. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 88% al inicio del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El viento soplará del suroeste a una velocidad de entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente. Aunque el cielo seguirá cubierto, las lluvias serán escasas y es probable que se detengan por completo. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda.

En la noche, el cielo continuará cubierto, pero se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 14 grados . La probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que los residentes de Marín podrán disfrutar de una noche tranquila sin la amenaza de precipitaciones. El viento se mantendrá del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, lo que no debería causar molestias.

Es importante destacar que, aunque no se prevén tormentas, la atmósfera se mantendrá inestable, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas podría generar una sensación de incomodidad para algunos, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para el tiempo.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una tarde más tranquila y fresca. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, especialmente durante la mañana, pero podrán disfrutar de una noche sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.