El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados, y la probabilidad de precipitación será notable, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00, donde se estima un 65% de posibilidad de lluvia escasa. Sin embargo, las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo continúe cubierto, aunque sin lluvias significativas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. En general, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 7 y 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La combinación de nubes altas y viento suave hará que el ambiente se sienta fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se lleve abrigo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque con un cielo mayormente nublado.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día de temperaturas frescas y alta humedad, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.