El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, con una ligera probabilidad de precipitación del 35% entre las 00:00 y las 07:00. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 91%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, y la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 13 y 14 grados. La probabilidad de lluvia será baja en este periodo, con un 15% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la situación podría variar a lo largo del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con una temperatura que alcanzará los 16 grados en su punto máximo. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. La probabilidad de lluvia aumentará a un 45% entre las 13:00 y las 19:00, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esto podría hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más incómoda, especialmente para aquellos que son sensibles al frío.

Hacia el final de la jornada, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente, lo que sugiere que la noche será más tranquila en términos de precipitaciones. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente durante la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.