El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la presencia de nubes altas que dominarán el panorama. A lo largo del día, esta tendencia se mantendrá, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia el mediodía, para luego estabilizarse en torno al 70% durante la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave puede ofrecer algo de alivio ante la sensación de calor, aunque no será suficiente para mitigar la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de A Guarda podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la tarde.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, alta humedad y vientos suaves. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

