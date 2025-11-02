El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados. La probabilidad de precipitación es moderada, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se estima un 40% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones no se materializarán, ya que los datos indican que no se espera acumulación de agua durante el día.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé una ligera mejora en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas pico. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que aportará un ligero alivio a la sensación térmica.

En la tarde, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia el final de la tarde, pero no se espera que afecten significativamente las condiciones climáticas.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles manejables. El viento seguirá soplando desde el este, con una ligera disminución en su intensidad.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia en la mañana. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables, sin cambios drásticos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.