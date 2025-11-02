El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana y al final del día. La visibilidad podría verse reducida debido a esta bruma, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la tarde, mientras que se espera un ligero aumento hacia la noche. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, que soplará predominantemente del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h en las horas más activas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 75% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas durante la mañana, con un 75% de probabilidad de lluvia escasa entre las 10:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá a cero, lo que permitirá que la bruma y las nubes cubiertas dominen el cielo sin la amenaza de lluvias significativas.

El viento, aunque moderado, podría generar ráfagas que aumenten la sensación de frío. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas son más bajas y el viento es más notable.

En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con bruma en las primeras y últimas horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas. La alta humedad y el viento del sur-suroeste contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.