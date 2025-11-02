El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 72% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá que los habitantes de A Estrada realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle lleven una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:25, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera tranquila y serena. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 10 grados, lo que invitará a disfrutar de actividades en interiores.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.