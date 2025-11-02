El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 45% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría resultar en una acumulación de 0.1 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados .

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 16 grados, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 76% a 78%. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas que podrían aparecer en algunos momentos, pero sin una expectativa significativa de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en 0%, lo que indica que, aunque el día será gris y húmedo, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce considerablemente, con un 0% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser variable. La humedad, que se mantendrá en torno al 84% por la tarde, contribuirá a una sensación de pesadez en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se esperan lluvias significativas, la posibilidad de alguna llovizna ligera no puede descartarse.

Los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores. Es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque gris, ofrece la oportunidad de disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.