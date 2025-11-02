El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y muy nubosas, lo que limitará la visibilidad del sol. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto que se alternarán con momentos de nubes altas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 12:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 14 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 91% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Catoira experimente lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 10% en la mañana y un aumento significativo a un 65% en la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente si se planea salir durante las horas de la tarde, cuando se espera que la probabilidad de lluvia sea más alta.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. En las primeras horas del día, el viento será suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo las prendas adecuadas para mantenerse cómodos durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.