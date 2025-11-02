El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en el periodo de las 2 a las 3 de la madrugada. A medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, aunque se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga baja, con un 95% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 15% entre las 7 y la 1 de la tarde, y a un 5% entre la 1 y las 7 de la tarde. Para el final del día, la probabilidad de lluvia será prácticamente nula.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 14 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 10 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y alcanzando un 99% en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable durante las horas centrales del día.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para un ambiente húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.