El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 45% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14°C y 12°C durante la madrugada y la mañana.

A medida que avanza el día, el cielo permanecerá cubierto, con nubes altas predominando en la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18°C hacia las 3:00 de la tarde, proporcionando un respiro del fresco inicio del día. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 75% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 21 km/h a las 2:00 de la mañana, pero se calmarán a medida que el día avance. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, con un 10% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, y un 0% entre las 7:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y melancólico, típico de esta época del año en la región.

Por la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 14°C hacia las 10:00 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. El viento se mantendrá suave, con velocidades de entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día gris y que lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente por la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.