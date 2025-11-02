El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica una atmósfera muy nubosa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán escasas, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 35% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 15% entre las 07:00 y las 13:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados en la tarde, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 79% y el 91%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la nubosidad puede limitar la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:09, mientras que el ocaso está previsto para las 18:27, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz diurna, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las primeras horas del día, y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.