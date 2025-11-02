El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 40% entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría traducirse en una acumulación de 0.1 mm de lluvia. A medida que avance la jornada, el cielo continuará cubierto, con condiciones similares en las siguientes horas, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a 25% entre las 07:00 y las 13:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se alcanzarán temperaturas de hasta 16 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 75% por la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de frescor y, en ocasiones, incomodidad.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 11:00 y las 12:00, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 17 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las nubes altas podrían dificultar la vista del sol en algunos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:09, mientras que el ocaso está previsto para las 18:26, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben prepararse para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.