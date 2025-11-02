El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se mantendrá en torno a los 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será casi imperceptible. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 17 grados . Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, alcanzando los 17 grados, lo que proporcionará un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 83% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad de las nubes.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 50% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 5% entre las 7 y la 1 de la tarde, y a un 25% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque la lluvia pueda ser una posibilidad, no se esperan condiciones severas.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.