El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa y no debería causar inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. En las primeras horas, la brisa será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 9 km/h. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

La probabilidad de precipitación es del 50% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% entre las 7 y las 13 horas, y luego a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, es más probable que el tiempo se mantenga seco durante gran parte de la jornada, especialmente en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con temperaturas frescas y ligeras posibilidades de lluvia. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.