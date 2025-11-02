El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes altas continuarán siendo una constante. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará en torno al 68% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 9 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas del día, con una velocidad máxima de 14 km/h. A medida que el día avance, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 40% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, pero se espera que el resto del día permanezca seco. No se anticipan tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento ligero del este. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más fresco. Es un día ideal para disfrutar de paseos tranquilos y actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano para las horas más frescas.

