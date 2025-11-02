El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de noviembre

El día de hoy, 2 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con un ligero aumento que podría llegar hasta los 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

En cuanto a la precipitación, aunque no se anticipan lluvias significativas, existe una probabilidad del 90% de que se registren algunas lluvias escasas durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se mantenga seco hasta el final del día. Las precipitaciones acumuladas no deberían superar los 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá condiciones severas que puedan afectar la tranquilidad del día. Sin embargo, la combinación de nubes altas y un cielo cubierto podría generar un ambiente sombrío, especialmente en las horas de la tarde, cuando el sol se ocultará a las 18:26.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo. Los residentes de As Neves deben estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo. La jornada se desarrollará sin contratiempos, permitiendo disfrutar de la belleza del paisaje otoñal, aunque con un cielo que no ofrecerá muchas oportunidades para ver el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-01T20:57:15.