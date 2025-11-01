El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se prevé que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos será escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas en las primeras horas, con un acumulado de 2 mm en la madrugada y alcanzando hasta 8 mm en la primera parte del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte del día, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo y, por supuesto, un paraguas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 9 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 30% hacia la tarde-noche. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 5% durante la mañana y se reduce a 0% en las horas posteriores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque las lluvias continuarán siendo posibles. La temperatura podría descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 14 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:28, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, pero con una ligera mejora en la intensidad de las lluvias.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias persistentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.