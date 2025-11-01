El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos iniciales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la jornada, la lluvia será escasa en algunos momentos, aunque se prevé que continúe la nubosidad. Las precipitaciones acumuladas durante la mañana podrían alcanzar hasta 9 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 91% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 34 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la persistencia de las condiciones meteorológicas actuales.

En la tarde, se espera que la lluvia disminuya ligeramente, con intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Sin embargo, la probabilidad de precipitación seguirá siendo notable, con un 80% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas podrían descender ligeramente a 15 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será menos intensa, se prevén algunas lloviznas intermitentes. La temperatura mínima de la noche podría descender a 14 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día sea menos agradable, por lo que se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.