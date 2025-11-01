El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea intensa al inicio, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos esporádicos.

La temperatura durante el día se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, especialmente hacia el final del día, cuando se prevé que la temperatura baje a 13 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, aunque se mantendrá una brisa ligera en la tarde y noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar la movilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas mejoras temporales en la cobertura nubosa, pero sin descartar la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en los periodos de 07:00 a 19:00. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.