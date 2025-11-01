El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Se espera que la lluvia sea constante, aunque en algunos momentos puede ser escasa, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura alcanzará los 13 grados, descendiendo a 11 grados hacia la tarde y llegando a un mínimo de 9 grados por la noche. La sensación térmica puede ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y humedad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 38 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción del frío.

A lo largo de la jornada, se prevé que la lluvia continúe, aunque la intensidad puede variar. En la tarde, la probabilidad de tormenta es baja, con un 15% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Vila de Cruces se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

La visibilidad puede verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, lo que podría llevar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.