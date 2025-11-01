El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea intensa, acumulando hasta 5 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 78% hacia la noche. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 20 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

A medida que el día avance, el cielo pasará de estar cubierto a una condición más variable, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia persistirá, no se anticipan fenómenos tormentosos significativos.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, rondando los 17 grados, antes de descender nuevamente al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una ligera posibilidad de que la lluvia se detenga, aunque las condiciones seguirán siendo húmedas. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y nubes altas. En resumen, se aconseja a los vigueses que se preparen para un día de lluvia, con temperaturas moderadas y un viento que, aunque fuerte al principio, se calmará a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.