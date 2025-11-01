El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo se estima en 0.7 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero constante.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con intervalos nubosos y lluvias esporádicas. En el periodo de 07:00 a 13:00, la probabilidad de precipitación se reduce al 70%, aunque se espera que continúen las lluvias ligeras, con un total de 6 mm de precipitación pronosticada. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, de 13:00 a 19:00, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 75%, y se prevé que la temperatura alcance un máximo de 17 grados . Las condiciones de humedad relativa serán elevadas, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más suaves en la tarde, con velocidades que rondarán entre 10 y 19 km/h.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 10% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y 01:00. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones invernales que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.