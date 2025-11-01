El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se presentarán en diferentes momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la siguiente franja horaria.

A medida que avance la mañana, las condiciones de lluvia continuarán, aunque la intensidad disminuirá. Entre las 02:00 y las 03:00, se prevé una lluvia escasa, con una temperatura constante de 17°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada y bajando ligeramente a un 86% hacia el mediodía. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 18°C, lo que proporcionará un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían hacer su aparición, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:28.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar ráfagas de viento que, aunque no serán intensas, podrían ser notorias en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con ráfagas más suaves hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las primeras horas, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán una constante, no se anticipan tormentas eléctricas que puedan complicar la situación.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente cubierto con lluvias, temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.