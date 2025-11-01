El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 8 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan con lluvia escasa hasta las 04:00. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso, aunque las lluvias podrían persistir de forma esporádica. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados durante la mañana, con un leve descenso a 14 grados hacia el mediodía.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá en torno a los 5-10 km/h durante la tarde.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe con nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 19 grados hacia las 14:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, y se prevé un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 18:28. La temperatura descenderá a 14 grados hacia la noche, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 79% hacia las 21:00.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio lluvioso, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde, aunque se recomienda estar preparado para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.