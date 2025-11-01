El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo inicial. Se espera que la temperatura se mantenga constante en torno a los 15 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se mantendrá un ambiente muy nuboso. Las precipitaciones se irán reduciendo gradualmente, con valores que oscilarán entre 0.1 y 9 mm a lo largo del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a 0% en la tarde y noche.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la humedad, se espera que baje ligeramente a medida que avanza el día, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 72% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevén intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad. Sin embargo, la lluvia persistirá, aunque en menor intensidad. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 12 grados , lo que indicará un cierre de jornada fresco y húmedo.

Los habitantes de Soutomaior deben prepararse para un día de lluvia continua y temperaturas frescas, siendo recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones meteorológicas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.