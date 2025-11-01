El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se mantendrán durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas irán cambiando ligeramente. En la tarde, se espera que las lluvias sean más escasas, aunque el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas, lo que indica que no se anticipan fenómenos severos, pero es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado y fresco, con lluvias intermitentes y una alta humedad. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo inestable, llevando ropa adecuada y precauciones ante la posibilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, aunque las lluvias disminuirán, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría afectar la visibilidad y el estado de las carreteras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.