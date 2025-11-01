El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad y la presencia de nubes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían acompañar a los residentes y visitantes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Se espera que las lluvias continúen, aunque en menor intensidad, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y 4 mm en el periodo posterior. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede hacer que el aire se sienta más pesado, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se aconseja vestirse en capas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si se producen cambios repentinos en la atmósfera.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que se espera que baje a un 25% en las horas de la tarde. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con algunas ventanas de sol que podrían aparecer brevemente. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un paseo por la costa, aunque siempre con precaución ante posibles chubascos.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día para disfrutar de la gastronomía local en los acogedores restaurantes o explorar las tiendas del pueblo, siempre con un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.