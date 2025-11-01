El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las precipitaciones sean prácticamente nulas. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 15 grados, mientras que la humedad relativa se situará en un 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de intervalos nubosos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados hacia las 3 de la tarde, lo que ofrecerá un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que rondarán el 53% a lo largo de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 5 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las primeras horas del día. Este viento puede contribuir a que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 12 grados hacia la medianoche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 20% de posibilidad de precipitaciones ligeras entre las 7 y las 9 de la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con lluvias escasas en las primeras horas y una ligera mejora hacia la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable si planean salir por la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.