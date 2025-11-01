El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes que afectarán la región a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la intensidad de la lluvia sea variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

A medida que el día progresa, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora, aunque las nubes persistirán. La temperatura se mantendrá en torno a los 15-16 grados durante la mayor parte del día, con un leve descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a niveles más cómodos, pero aún elevados, de alrededor del 85% hacia el final de la jornada.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 22 y 37 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero aún se mantendrá en torno a los 10 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, lo que podría ofrecer breves momentos de claridad, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se mantengan preparados para posibles chubascos, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12-13 grados , lo que sugiere que será un final de día fresco. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el cierre de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y reflexión bajo un cielo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.