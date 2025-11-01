El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes que afectarán la región a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se prevé que la lluvia sea constante, con una precipitación acumulada que podría alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La lluvia se mantendrá ligera, con intervalos de lluvia escasa en la tarde. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán los 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia. A medida que el día avance, se espera que el viento se calme un poco, pero aún se mantendrá en torno a los 10 km/h en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 20% en las primeras horas, pero se espera que esta posibilidad disminuya a medida que avance el día. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar sorpresas.

A medida que se acerque la tarde, la lluvia podría dar paso a un cielo más variable, con intervalos nubosos y quizás algunos momentos de sol, aunque la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 14 grados .

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con lluvias persistentes y un cielo mayormente cubierto. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.