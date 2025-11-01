El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 16 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, no es inusual para esta época del año, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 23 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos y secos.

A medida que avance el día, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente, con intervalos de lluvia escasa en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 30% de probabilidad en las primeras horas, lo que sugiere que las condiciones climáticas extremas son poco probables.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente lluvioso y fresco, con cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable si se planea salir, y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia puede ser persistente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.