El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo inicial. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la ciudad.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que puede resultar algo fresco para quienes planeen actividades al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se espera que se mantenga entre el 66% y el 100% durante todo el día. Esto, combinado con las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a quienes se encuentren en la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a 0% en los periodos posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable, ya que las condiciones climáticas no mejorarán significativamente a lo largo del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que se recomienda precaución al conducir. En resumen, Pontevedra experimentará un día de noviembre típico, con un tiempo fresco, húmedo y lluvioso, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.