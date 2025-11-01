El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

Hoy, 1 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 97% al amanecer.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. La humedad se mantendrá alta, rondando el 99%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día progrese, el viento se mantendrá en torno a los 8 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo a la humedad del ambiente.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% entre las 07:00 y las 13:00, y aunque las precipitaciones serán ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, alcanzando un 81% hacia las 12:00.

En la tarde, la probabilidad de tormenta será del 20% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se esperan fenómenos severos. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 14 grados y máximas de 17 grados en las horas más cálidas. Hacia el final de la tarde, el viento del suroeste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 14 grados, y la probabilidad de lluvia se reducirá a un 10% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.