El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con precipitaciones que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia sea escasa, con un total acumulado de 4 mm hacia el mediodía, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en un 100% durante las primeras horas, disminuyendo gradualmente a un 94% en la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la posibilidad de que se presenten intervalos de nubes altas. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes de Ponteareas, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. El ocaso está previsto para las 18:27, momento en el que la temperatura comenzará a descender nuevamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas que invitan a abrigarse y a estar preparados para la lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que disfruten de la calidez del hogar mientras dure este clima invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.