El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte del día. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la mañana, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 10-12 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para contrarrestar la humedad.

A lo largo de la mañana, se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrán chubascos intermitentes. La probabilidad de tormenta es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán inestables, no se anticipan tormentas severas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias serán más escasas, con una probabilidad de precipitación que bajará al 55% en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12-14 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta.

Hacia el final del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en las condiciones de lluvia, aunque no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.