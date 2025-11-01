El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo inicial. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se mantendrá una constante presencia de humedad en el ambiente.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 17 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será soportable gracias a la ausencia de vientos fuertes. Sin embargo, se prevé que la humedad relativa alcance niveles altos, superando el 90% en la mayoría de las horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas, pero se espera que se calmen hacia la tarde.

A lo largo del día, las condiciones de nubosidad variarán, con intervalos de nubes altas y momentos de bruma, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada, así que se recomienda precaución al conducir. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en las primeras horas, pero se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se acumulen entre 4 y 5 mm a lo largo del día, con chubascos intermitentes. Las lluvias serán más intensas en la mañana y se irán dispersando a medida que avance el día. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles lluvias en cualquier momento.

La salida del sol se producirá a las 08:08 y se ocultará a las 18:28, lo que significa que la mayor parte del día estará bajo un cielo gris y lluvioso. Se aconseja a los residentes de Poio que lleven paraguas y ropa adecuada para el tiempo, ya que las condiciones no mejorarán significativamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.