El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo completamente cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la lluvia sea más intensa en los periodos de la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 10 mm en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza la jornada.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15°C, descendiendo ligeramente a 14°C en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 97% hacia el mediodía. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 km/h en la mañana y 8 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste y su velocidad disminuya, lo que podría ofrecer un respiro a la lluvia.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55%, aunque la intensidad de las precipitaciones será menor, con acumulaciones que no superarán los 5 mm. El cielo permanecerá cubierto, pero se prevén intervalos nubosos que podrían permitir la aparición de algunos claros hacia el final de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 16°C, proporcionando un leve alivio en comparación con las horas más frías de la mañana.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 12°C. La humedad aumentará nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de Pazos de Borbén deben prepararse para un día lluvioso y fresco, con condiciones que invitan a permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.