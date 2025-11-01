El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00. Se espera que la lluvia sea escasa en los periodos posteriores, aunque no se descartan chubascos ligeros.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto podría contribuir a que la lluvia se sienta más intensa en los momentos de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que indica que la actividad eléctrica será mínima.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a nuboso y muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Hacia la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, pero con una tendencia a despejarse ligeramente. Las condiciones de visibilidad serán regulares debido a la presencia de nubes y posibles lluvias.

En resumen, Oia experimentará un día de clima inestable, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas o impermeables si planean salir. La jornada promete ser un reflejo del típico clima otoñal gallego, donde la lluvia y la nubosidad son protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.