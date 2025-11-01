El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se anticipa una acumulación de aproximadamente 3 mm de lluvia, lo que podría generar condiciones de humedad elevada, alcanzando el 100% en la mañana.

A medida que avance el día, las lluvias se tornarán más escasas, aunque el cielo permanecerá cubierto. Entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de precipitación disminuirá al 20%, con una acumulación de 1 mm de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 14 y 16 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 94%.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se espera que continúe cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00, con valores que podrían llegar a los 20 grados . Sin embargo, la sensación de frescura persistirá debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 30% entre las 00:00 y las 07:00, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán una constante en la mañana, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para el resto del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, con cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán a los 15 grados . La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá una noche más cómoda en comparación con las horas previas. En resumen, O Rosal experimentará un día de lluvias intermitentes y temperaturas frescas, con un leve alivio hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.