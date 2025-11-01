El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de noviembre

El día de hoy, 1 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las lluvias continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya ligeramente hacia el mediodía, con precipitaciones que podrían llegar a ser escasas. Sin embargo, es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y lleven paraguas si planean salir. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad. La probabilidad de lluvia se reduce a un 20% entre las 19:00 y las 01:00, aunque no se descartan chubascos aislados. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente, pero aún manteniéndose por encima del 80% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas estables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas y se mantengan informados sobre posibles cambios en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-31T21:02:15.